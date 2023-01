Geen treinen tussen Deventer en Almelo door aanrijding

Trainer René Hake prijst evenwich­tig en leergierig GA Eagles: ‘Ik heb genoten’

Hij was - uiteraard - heel erg blij met de overwinning (0-2) bij Fortuna Sittard. Maar minstens zo opgetogen was Go Ahead Eagles-trainer René Hake over de manier waarop de zege zaterdag in Limburg tot stand kwam. Én over het feit dat een geruststellend lijkende marge deze keer niet werd weggegeven.

8 januari