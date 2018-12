Geen treinen tussen Deventer en Zwolle na aanrijding, NS zet bussen in

Eis: 32 maanden voor Devente­naar die in Oldenzaal door het lint ging

16:51 Op 25 maart dit jaar komt er rond een uur of negen in de avond een paniektelefoontje binnen bij de 112-alarmcentrale. Terwijl er op de achtergrond huilende kinderen te horen zijn en er een ruit kapot wordt geslagen, hoort de centralist een vrouw uit Oldenzaal uitroepen dat haar vriend net is neergestoken door haar ex-man. “Hij is helemaal gek geworden, hij slaat nu het raam kapot, hij staat voor de deur”, roept ze.