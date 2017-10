Geen treinverkeer vanuit Deventer naar Zutphen en Rijssen

Extreme huurstijging voor marktkramen in Deventer van de baan

6:46 Marktkooplieden op de zaterdagmarkt in Deventer hoeven niet langer te vrezen voor een tariefstijging van 200 procent voor het huren van kramen. Die stelde de huidige verhuurder B.J. van Tongeren, hen onlangs in het vooruitzicht. Per 1 november stapt een andere kraamverhuurder in. Deze hanteert volgens de betrokken marktverkopers wél acceptabele prijzen.