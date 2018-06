Geen vechtpartij maar man die snelweg A1 bij Voorst op loopt veroorzaakt chaos

video Goed nieuws voor Erdogan: drukte bij Turkse verkiezin­gen in Deventer

10:31 Het is al redelijk druk, deze vrijdagochtend bij De Scheg in Deventer. Daar kunnen Nederlandse Turken vandaag en de komende dagen stemmen voor de Turkse verkiezingen. ,,Ik kies voor Erdogan!”, roept één van de mannen in de rij. Hij is een uitzondering, de meesten willen niets over hun stemkeuze kwijt. ,,Dat is privé.”