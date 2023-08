Geen vergunning voor wegafzetting in Bathmen, waar twee auto’s frontaal botsten

OPROEP | Ben jij onze GA Eag­les-supporter van de week?

Wie zijn die mensen die roodgeel bloed door de aderen hebben stromen? Die trouw elke wedstrijd in de Adelaarshorst zitten, hun club van Friesland tot diep in Limburg volgen, of juist alles weten van de geschiedenis van Go Ahead Eagles? Dat willen we bij de Stentor weten!