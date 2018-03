Geen Vrijetijdsmarkt meer in Deventer

Elf jaar lang vormde de Vrijetijdsmarkt het startpunt van het nieuwe seizoen. 'Maar helaas zagen we de afgelopen jaren het aantal deelnemende organisaties en bezoekers teruglopen.Dit was voor de organisatie aanleiding om te bezien of een Vrijetijdsmarkt nog wel het meest geschikte middel is om het publiek te informeren over het vrijetijdsaanbod. Inmiddels zijn er diverse sites in Deventer waarop het aanbod te vinden is, waaronder voor kunst&cultuur: www.doenindeventer.nl', aldus de organisatie.