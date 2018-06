Geen zwemmersjeuk, maar eikenprocessierups plaagt bezoekers Bussloo

Deventer vereniging koopt topteke­ning van Cornelis Springer voor de stad

11:40 Vereniging de Waag heeft een topstuk verworven voor de Collectie Deventer. Dit maal gaat het om een krijttekening van De Waag van Cornelis Springer die de vereniging heeft kunnen kopen voor 12.500 euro. De nieuwe aanwinst is van 17 juni tot en met 4 november te bewonderen in de tentoonstelling Deventer 1250 jaar in Museum De Waag.