Geert Groote Dag in Deventer gaat niet door: 'Willen mensen niet meer nadenken?’

Devente­naar ruim 42 euro meer kwijt aan afvalreke­ning

14:02 Een Deventer huishouden is in totaal volgend jaar ruim 40 euro meer kwijt aan de gemeentelijke afvalrekening. Het bedrag dat per keer moeten worden betaald voor het aan de weg zetten van de kliko, of het in de verzamelcontainer stoppen van de afvalzak, blijft wel gelijk.