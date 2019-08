Geert Groote Huis in Deventer stroomt vol bezoekers met Museumkaart

Vanochtend was er nog een Italiaan. Duitsers komen wel vaker binnen. Maar de meeste mensen zijn toch Nederlander, en dan in de eerste vijf museumkaart-weken vooral de mensen uit de buurt: zestig procent van de bezoekers komt uit Overijssel en van het totaal aantal bezoekers komt veertien procent uit Deventer. ,,Maar onze audiotoer die ook in het Engels en Duits is ingesproken hebben we dus niet voor niets", zegt voorzitter Johan Grobbee tevreden. Net als de ruim veertig andere medewerkers is zijn inzet liefdewerk-oud papier. ,,Juist daardoor hebben we deze sfeer. We zijn allemaal gelijk, er wordt niemand betaald, en we doen het samen. Daardoor hebben mensen ook wat voor elkaar over. We hebben geen subsidie en houden onze eigen broek op. Anders zijn we veel te afhankelijk van overheden. Dat willen we niet.”

Volledig scherm Riet en Ineke hebben het flink drukker gekregen nu mensen met de Museumpas op bezoek kunnen bij het Geert Groote Huis. © FOTO HISSINK

Voor de erkenning van de Museumkaart hebben de vrijwilligers gevochten. ,,We hebben dertig documenten moeten schrijven. En dan krijg je vragen over collectiebehoud. Dat is natuurlijk heel lastig als je een museum hebt dat zich richt op immaterieel erfgoed als de Moderne Devotie.” Toch waren er heel praktische zaken, waar met dank aan de registratie voor de Museumkaart, die nu geregeld zijn. ,,We hebben oude boeken. De schedels van Geert Groote en Floris Radewijnsz. We hebben toch wel iets. Waar laat je dat als er iets gebeurt? Dus nu hebben we een overeenkomst met de bibliotheek: daar kunnen we direct de kelder in als er hier iets loos is.”

In de eerste vijf weken van de Museumkaartperiode bezochten in 24 dagen 321 Museumkaarthouders en 65 'betalende’ bezoekers het museum op het Lamme van Dieseplein. ,,In dezelfde periode vorig jaar kwamen 120 mensen een kijkje nemen. In eerste instantie was het een verdubbeling, maar toen het koeler werd schoten de aantallen omhoog. Wat dat betreft belooft het wat voor het najaar: voor- en naseizoen zijn toch meer de periodes voor stadsbezoek en even een museum bekijken.”

Grobbee heeft meer cijfers gekregen van de kaart-organisatie: 36 procent van de Museumkaartbezoekers bezocht ook De Waag. 32 procent de musea in Amsterdam. 24 procent bezocht More en 19 procent het Speelgoedmuseum. ,,Wellicht de toeristen die in de regio een rondje maakten?", gist de voorzitter over de regionale bezoeken. Veruit de meeste bezoekers (141) vallen in de categorie 66-75 jaar. En de meeste mensen kozen de woensdag of zaterdag uit om het museum te bezoeken.

Aantrekkelijk blijven

Het museum hoopt naar tienduizend bezoekers te groeien. En toename van de inkomsten, dat direct naar de collectie stroomt. ,,We zijn maar klein, en we willen aantrekkelijk blijven. Dus wisselen we de expositie elke drie, vier maanden. Nu komt een fototentoonstelling met foto's waarin Geert Groote zichtbaar is in de stad. En in november vrouw-factor. Waarbij vrouw geschreven is als het vrouwelijk teken. Het gaat over emancipatie. Hoe kun je het vroeg emancipatorische vergelijken met het huidige tijdperk? We willen altijd graag parallellen trekken met nu. Mensen te denken geven. We kunnen mooiere exposities maken als we meer samenwerking hebben. Met andere musea. Bruikleen kost ook geld.”

Volledig scherm In de crypte is een wisselende expositie te zien. © FOTO HISSINK

Als er meer geld is? ,,Ik kan me iets voorstellen rondom hoogmoed. Hebzucht. Een parallel met de bankencrisis. De Dom is zo hoog omdat je dan dichter bij God kwam, maar betaald met de dubbeltjes. Ook dat was hoogmoed. Er is vast mooi materiaal te vinden, bijvoorbeeld bij het Catherijneconvent", wenst Grobbee. Maar eerst komt er een nieuwe kunstige lichtinstallatie in de glazen pui. Zodat het pand veel mooier verlicht wordt. En niemand meer twijfelt of je er naar binnen kunt.