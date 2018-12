Geert Grote Universiteit van Buves van Deventer naar Kampen en nu in Limburg neergestreken

De Geert Grote Universiteit (GGU) is in haar zoektocht naar een nieuwe opslagplaats voor haar bibliotheek neergestreken in Limburg. De zelfbenoemde universiteit zonder studenten verkaste eerder van Deventer naar Kampen, nadat ze in Deventer volgens oprichters Sybrand en Jeroen Buve - laatstgenoemde is vorig jaar overleden - jarenlang tegengewerkt was. De Biblioteca Launiana, een collectie van 50.000 boeken, ging mee naar Kampen. Maar ook in deze stad hield de GGU het voor gezien.

De GGU werd in 2006 opgericht in Deventer door vader Jeroen en zoon Sybrand Buve, die woonden in het oudste stenen huis van Nederland aan de Sandrasteeg. In Deventer aasde de onderwijsinstelling lange tijd op Abdij Sion. De private universiteit wilde in totaal acht miljoen euro uittrekken om daar een University College te worden, waar studenten ook konden wonen. Uiteindelijk greep de GGU naast het voormalige klooster, waarop het naar Kampen vertrok.

De GGU heeft in 2018 haar vestigingsplaats gevonden in de oude Limburgse abdij Rolduc. In elk geval heeft deze odyssee nederiger gemaakt, meldt Sybrand Buve in zijn nieuwsbrief. ,,Na de graflegging van haar grondlegger in 2017 was het voor de GGU even zoeken naar het licht aan het eind van de tunnel en dat hebben wij nu gevonden in de abdij Rolduc. Een locatie waar Geert Grote zelf ook vertoefd heeft.‘’