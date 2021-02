Geertjan uit Oxe graaft ingesneeuwde buren een weg naar de bewoonde wereld: ‘Heel het pad ingesneeuwd’

Vanuit huis je werk zien liggen, toch kilometers omrijden: hoog water IJssel splijt Olst en Welsum

6 februari Evert Kruitbosch vaart al 35 jaar iedere werkdag op en neer over de IJssel, om van zijn huis in Welsum bij zijn werk in Olst te komen. Een kwartiertje is hij kwijt. Op de fiets, van deur tot deur. Maar nu de pont uit de vaart is vanwege het hoge water, moet Kruitbosch een flinke omweg nemen naar zijn werk. Met de auto doet hij er nu twee keer zo lang over. ,,Dat weet je als je een baan aan de andere kant van de rivier hebt’’, constateert hij nuchter.