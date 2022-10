Gegevens cliënten Sallandse zorgorganisatie Carinova door datalek in verkeerde handen

met update Politie maant woedende supporters Go Ahead Eagles tot kalmte na diefstal van vlaggen in Deventer

Onrustige dagen voor de supporters van Go Ahead Eagles. De politie hield maandag een man van 22 uit Zutphen aan op verdenking van diefstal van twee vlaggen bij stadion De Adelaarshorst. Een doodzonde in supportersland, blijkt uit dreigende reacties op sociale media in de richting van de veronderstelde dader. De politie roept daarom op om het recht niet in eigen hand te nemen.

