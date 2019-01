Geintje uit Zwolle? Go Ahead Eagles krijgt op Google Maps bijzondere aanpassing

Broer van vermoorde weduwe Wittenberg reageert op film Deventer moordzaak: ‘Weer door een hel’

12:36 De geruchtmakende Deventer Moordzaak is weer springlevend. Niet alleen wordt een film gemaakt over de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg, ook zit het onderzoek naar heropening van de zaak in de afrondende fase. Bij nabestaanden slaat de verfilming in als een bom. ,,Ons leven staat weer op z’n kop’’, reageert Kees Willemen (75), de broer van het slachtoffer.