Gekkenhuis bij kappers, iedereen wil een afspraak: ‘Ons reserveringssysteem is ontploft’

Nu eindelijk het hoge woord eruit is en de kappers weer open gaan, kunnen veel mensen geen seconde langer wachten. In de loop van woensdag, toen rondzoemde dat dit bekend gemaakt zou worden op de persconferentie, begonnen klanten al te bellen naar Marloes Fokkema van Marlooks Haar&Hoofdhuid in Harderwijk. . ,,Het nummer van de salon stond nog doorgeschakeld naar mijn mobiel. Woensdagavond en vanochtend kwamen er zo ontzettend veel telefoontjes binnen dat de provider de boel blokkeerde in de veronderstelling dat er gefraudeerd werd. We waren dus even onbereikbaar.”