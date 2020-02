Gekrakeel over snippergroen zorgt nu ook voor vraagtekens in Deventer politiek

Feestwin­kel Confetti in Deventer stopt, maar het feest gaat door

9:11 Confetti in Deventer stopt binnenkort met de enorme feestwinkel in de Grote Overstraat in het centrum van de stad. Niet omdat de zaken slecht gaan; integendeel. Online boekt Confetti record na record als het gaat om het aantal bestellingen. ,,De tijd en moeite die we in de winkel steken, weegt niet meer op tegen wat we met de webshop verdienen.”