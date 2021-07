Geld inzamelen voor natuurspeeltuin: ‘We grijpen net naast alle subsidiepotjes’

Met zo’n 5000 euro hopen ze van het veldje langs de straat de Krommeakker in de wijk Colmschate een plek te maken waar kinderen kunnen klimmen, klauteren, spelen en ouders en andere wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De buurt hoopt dat het met, bijvoorbeeld, een gezamenlijke buurtmoestuin de centrale plek van de wijk wordt. De potentie is groot, zegt een van de initiatiefnemers Natascha Klappe-Neven (33), moeder van Jinte (3) en hoogzwanger van haar tweede kindje.

Afgeschreven

Op het veld staat nu één klimtoestel, dat echter al is afgeschreven door de gemeente en wordt weggehaald. Wat overblijft is een ‘fantastische stuk grond met ontzettend veel speelpotentie’, schrijven de crowdfunders op de site voorjebuurt.nl. Natascha: ,,Als dat speeltoestel straks weg is, hebben we een prachtig veld met daarnaast een bos en een vijver. Daar valt zoveel leuks mee te doen.”

Natuur ruimt zichzelf op

Ongebruikt

Het plan gaat alles bij elkaar zo’n 5000 euro kosten. ,,Het kan ook een echte ontmoetingsplek voor de hele wijk worden, dus het is niet alleen voor de kinderen’’, zegt Natascha. Na een kleine vier weken is er nu 1500 euro binnen via de crowdfundingsite. ,,We zijn met de kinderen zelf gaan flyeren in de wijk. Nu maar hopen dat we de komende vier weken de rest bij elkaar krijgen. Het zou superjammer zijn als dit veld er ongebruikt bij blijft liggen.”