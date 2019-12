Geldautomaat ABN op Keizerslanden in Deventer dicht door dreiging plofkraak, heropening vraagteken

Het is nog maar de vraag of ABN AMRO zijn geldautomaat op winkelcentrum Keizerslanden in Deventer heropent. De bank liet de automaat net als bijna vijfhonderd andere automaten begin december aftimmeren vanwege de dreiging van een plofkraak.

Of en wanneer de automaat opnieuw open gaat, hangt volgens woordvoerder Geert van der Varst af van de vraag of er voldoende alternatieven zijn. Ook de drukte bij de automaat is een factor. ,,We zijn dat nu voor elke automaat individueel aan het bekijken. Ook in samenspraak met de andere banken.” De gezamenlijke banken besloten deze maand al dat alle geldautomaten in Nederland ’s nachts dicht gaan vanwege de dreiging van een plofkraak.

Een plofkraak op winkelcentrum Keizerslanden is niet denkbeeldig: in oktober 2018 werd de geldautomaat van ABN AMRO met donderend geweld opgeblazen door criminelen. Door de klap sprongen ook de ruiten van woningen in een naastgelegen flat. Daarna plaatste de bank een nieuwe geldautomaat, die nu dus dicht zit.

Landelijk

Dat heeft te maken met een landelijke actie. ABN AMRO sloot in de eerste week van december 470 geldautomaten. De automaten die nu gesloten zijn, zijn allemaal van dezelfde soort. Volgens ABN AMRO is dit type structureel doelwit. Destijds maakte de bank bekend dat het om een tijdelijke sluiting gaat, eventueel wordt een ander type teruggeplaatst. De geldautomaten van de bank op winkelcentrum Flora en aan de Verzetslaan in Deventer zijn nog wel in bedrijf.

Alternatieven

Cashminnend publiek van het winkelcentrum hoeft niet helemaal te wanhopen: de Rabobank heeft ook een automaat op winkelcentrum Keizerslanden. Die bank maakte deze maand bekend voorlopig niet van plan te zijn om meer geldautomaten te sluiten vanwege plofkraken.