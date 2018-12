Geluidsschermen langs verbrede A1 in Deventer worden doorzichtig

Noodkreet Deventer Speelgoed­bank: ‘Kom speelgoed halen!’

11:00 Puzzels gestapeld tot aan het plafond. Geen stap kunnen zetten zonder te kijken of je niet op speelgoed stapt. Zo erg is het bij Stichting Speelgoedbank De Boomhut aan de Dorrestraat in Deventer. En dat aan de vooravond van Sinterklaas. „We kunnen het bijna niet meer kwijt, meer mensen moeten langskomen om spullen te halen. Anders hebben we geen ruimte meer voor nieuw speelgoed”, aldus voorzitter Joke van Welsen.