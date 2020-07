Gembershots zijn hot in Deventer: wondermiddel of geldklopperij?

videoGember is hot. De smaakmaker wordt allerlei krachten toegedicht, zoals dat het een bom aan vitaminen en mineralen is, het de spijsvertering bevordert en helpt bij menstruatiepijn. De zogenaamde kracht van deze wortelknol is ook ondernemers in Deventer niet ontgaan. Op Instagram schieten accounts die gembershots aanbieden als paddenstoelen uit de grond. Een veel voorkomende combinatie is het sap van gember met citroensap en het kruid kurkuma.