Gemeente Deventer begrijpt kritiek: tunnel Brinkgreverweg voor fietser 'onlogisch en ingewikkeld'

video Buren Steenbrug­ge bouwen band door samen op te ruimen in hun nieuwe Deventer wijk

16:33 Midden in de nieuwe wijk Steenbrugge is nog een verlaten drassige zandpartij. Juist op deze plek slaan de Deventer Schoonfamilie en de bewonerscommissie vandaag hun tentje op. Tussen koop- en huurhuizen in. Saamhorigheid kweek je ook als het ineens waterkoud is. Tientallen buren gaan samen troep in hun wijk opruimen.