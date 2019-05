Gemeente Deventer: bouwstop in kerk is niet voor niets opgelegd

De School voor Persoonlijk Onderwijs wil zo snel mogelijk verder om de kerk aan de Zwolsestraat in Deventer tot een schoolgebouw om te bouwen. Ze vindt dat de gemeente onterecht een bouwstop heeft opgelegd. ,,Die bouwstop is niet voor niets. Wij maken ons zorgen om aantasting van de monumentale waarde van de kerk’’, reageerde de gemeente woensdag.

Beide partijen stonden in de rechtbank in Zwolle tegenover elkaar in een kort geding. Op 10 april legde de gemeente aan de school een bouwstop op. De school kocht de leegstaande rooms-katholieke kerk in de zomer van vorig jaar. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning, om het pand gereed te maken zodat het per augustus open kan als schoolgebouw, loopt nog.

Tijdwinst

In de aanloop naar het verkrijgen van die vergunning zijn er ‘voorbereidende werkzaamheden’ verricht, zo legt voorzitter Misha van Denderen uit. In een oude vloer zat asbest. ,,Dus hebben we die vloer verwijderd. Ook zijn we bezig met trappen.’’ Tijdwinst is voor de school van groot belang. Als de lokalen niet voor 1 augustus gereed zijn, vervalt het besluit van het Ministerie van Onderwijs voor de bekostiging van de school, zegt de advocaat die het kort geding heeft ingediend.

Boven de verwijderde vloer moet een zwevende betonnen vloer komen. Waar de school spreekt over vergunningsvrije voorbereidende werkzaamheden, ziet de gemeente dat anders. ,,Ze zijn al begonnen met het werk waarvoor een vergunning is aangevraagd’’, zegt een van de vertegenwoordigers namens het college. Vandaar dat de bouwstop werd opgelegd.

Zorgen

De gemeente maakt zich zorgen. Ze wil vooraf toetsen wat de school aan het kerkgebouw verandert. De kerk is een gemeentelijk monument. Het plaatsen van een zwevende betonnen vloer bovenop een oude tegelvloer kan grote gevolgen hebben. Bovendien moet het rijksmonumentale orgel in het gebouw beschermd worden tijdens de bouwwerkzaamheden. ,,Daarover hebben we al overlegd met de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed’’, reageert Van Denderen. Hij kreeg in een gesprek met de burgemeester en een wethouder een keihard ‘njet’ te horen. ,,Er mag niets. Er wordt niet meegedacht met ons.’’ Dat is op de zitting door de gemeente weersproken. Het is juist de school die treuzelde, aldus de gemeente Deventer. Tekeningen die bij de gemeente in januari bekend waren, werden pas in maart officieel ingediend.

,,We zijn de school niet aan het tegenwerken. We proberen een andere geschikte locaties te vinden vóór 1 augustus.’’