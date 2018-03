Gemeente Deventer deed McDonald’s al in 2014 aanbod

Wethouder Frits Rorink (CDA) houdt vol dat ook andere partijen dezelfde kansen hebben gehad op het vestigen van een restaurant naast De Scheg. Drie maanden geleden trok snackbarhouder Paul van Gurp aan de bel. Hij gaf bij de gemeenteraad aan dat hij geen eerlijke kans had gehad om zelf een pannenkoekenrestaurant te beginnen op die plek.

De gemeente wil een 'restaurant' in de zone langs de Holterweg naast De Scheg. Pas in april 2017 zou Van Gurp volgens de gemeente zijn plan voor het pannekoekenrestaurant ter sprake gebracht hebben. Maar dat is onzin, zegt zijn advocaat Frans Kobossen. Niet voor niets heeft hij in 2015 en 2017, ook via een wob-verzoek, gevraagd wat de gemeente en McDonald’s naast De Scheg wilden.

Geen kans

Van Gurp zou de afgelopen jaren door ambtenaren zijn verteld dat ‘het nog lang niet zeker was dat het om McDonald’s gaat’. Volgens Kobossen, zou van meet af aan duidelijk zijn dat dat restaurant McDonald’s moest zijn en had zijn cliënt geen kans gehad. Kobossen en Van Gurp hadden alleen geen concrete bewijzen dat McDonald’s de enige kandidaat was.

Wethouder Rorink wees er eerder op dat de grond in 2016 via een website van de gemeente voor het restaurant te koop stond. Dat de onderhandelingen met McDonald’s toen al lang bezig waren en misschien al ver gevorderd waren merkte hij drie maanden geleden tegenover de gemeenteraad niet op.

Rorink: ,, Het is niet netjes als de gemeente actief kenbaar maakt wat concurrentie-gevoelige plannen zijn van afzonderlijke ondernemers. Een ondernemer mag daarbij van de gemeente integere terughoudend verwachten. Het past dan niet om daar door mij ongevraagd actief over te communiceren.’’ Hij geeft wel aan dat Kobossen, die in 2015 en 2017 via een wob-verzoek ook informatie vroeg, ook de aanbieding uit 2014 aan McDonald’s onder ogen heeft gekregen.

Omgevingsvergunning

Op de 4.000 vierkante meter naast De Scheg moet ook een McDrive komen en parkeerplaatsen. Er is nog altijd geen definitieve overeenkomst tussen de gemeente en McDonald’s, dat gebeurt pas als de omgevingsvergunning er is. En die kan pas verleend worden als het bestemmingsplan er door is. Van Gurp heeft tegen het bestemmingsplan bezwaar gemaakt bij de Raad van State.