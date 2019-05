'Gemeente Deventer, grijp kans op museale hotspot aan de Brink’

video Roto Smeets Deventer maakt geen doorstart: medewer­kers van drukkerij staan op straat

7 mei Roto Smeets maakt geen doorstart. Er is geen overnamekandidaat gevonden voor de grote diepdrukkerij aan de Hunneperkade in Deventer. De bijna vierhonderd medewerkers moeten op zoek naar een andere baan. De curator is vanmiddag op het bedrijf in Deventer aanwezig om dat te vertellen aan de medewerkers. Dat blijkt uit meerdere berichten op Facebook en uit een mailuitnodiging die de medewerkers aan het begin van deze middag ontvangen hebben.