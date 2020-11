Gemeente Deventer onderzoekt eigen rol bij onteigenen Joodse woningen

De gemeente Deventer gaat onderzoeken welke rol zij zelf heeft gehad in de onteigening van woningen van Joodse inwoners in de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek richt zich ook op eventuele navorderingen van belastingen die de gemeente kan hebben opgelegd aan Joodse Deventenaren die terugkeerden uit de vernietigingskampen van de nazi’s, of hun nabestaanden.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het onderzoek volgt op persvragen en bekendmakingen van website Pointer (KRO/NCRV) en onderzoekscollectief Follow the Money, die in de zogeheten Verkaufsbücher in het Nationaal Archief ontdekten dat in Deventer tussen 1940-1945 in elk geval 96 woningen van Joodse inwoners zijn geconfisqueerd.

Rechtsherstel

Het onderzoek richt zich op de vraag of gemeente na afloop van de Tweede Wereldoorlog naheffingen voor straatbelasting heeft opgelegd aan Joodse eigenaren van onroerend goed. Ook wordt onderzocht of en in hoeverre de gemeente tijdens de bezetting Joods onroerend goed heeft aangekocht en of naderhand rechtsherstel heeft plaatsgevonden.

Om de kosten te kunnen delen wordt het onderzoek uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van de gemeenten Zutphen en Apeldoorn. Ervaringen in andere gemeenten die eerder dergelijk onderzoek lieten uitvoeren leert dat daar ongeveer een half jaar voor nodig is.