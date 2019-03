Gemeente Deventer stelt vraagtekens bij verhaal verdachte Proosdijbrand over nachtopvang

Volgens de gemeente Deventer was er wel degelijk plek in de nachtopvang voor daklozen in de nacht van de brand in de Proosdijpassage in Deventer. De man die wordt verdacht van het stichten van de brand meldde zich daar niet in de betreffende nacht, zegt de gemeente na navraag.

Opmerkelijk, want dat hij niet terecht kon bij de nachtopvang zou verklaren dat Y.Z in de betreffende nacht van 30 op 31 oktober 2018 rond het tijdstip van de brand rondzwierf op straat, in de buurt van de Proosdijpassage. Dat kwam naar voren tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. De 23-jarige Zutphenaar werd in de nacht van de brand in de buurt op camerabeelden vastgelegd. Hij wordt door het OM verdacht van brandstichting.

Inschrijving

Volgens eigen zeggen zou hij daar rond het tijdstip van de brand hebben rondgezworven omdat in de nachtopvang voor hem geen plek was, bleek tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Zwolle eerder deze week. Gemeentelijk woordvoerder Maarten-Jan Stuurman laat na navraag weten dat Y.Z. zich daar niet gemeld heeft. Dat zou uit de inschrijvingen blijken. De gemeente is opdrachtgever van Iriszorg, dat de nachtopvang verzorgt. Woordvoerder Maarten-Jan Stuurman: ,,Het is ook niet de bedoeling dat mensen worden weggestuurd omdat er geen plek is. Daar zijn afspraken over gemaakt.”

Uitdiepen

Advocaat Mariska Pekkeriet kondigt aan verder onderzoek te gaan doen naar het verhaal over de nachtopvang. ,,Op dit punt wil ik het nog verder uitzoeken, ik ga contact opnemen met de nachtopvang. Volgens mij heeft hij gezegd dat het te laat zou zijn geweest om je nog te melden. Maar voor mij is het niet het centrale punt in de zaak.‘’ Dat Y.Z. in de buurt op camera is vastgelegd, betekent volgens haar bovendien ook niet dat hij de brand gesticht heeft.

Beenbreuken