Gemeente Deventer wil historisch vlaggetje van T.G. Gibson dolgraag terug

Hoe is het mogelijk dat een historisch gezien belangrijk voorwerp, dat een oorlogsheld aan de stad Deventer heeft geschonken, bijna een halve eeuw later opduikt bij een veilinghuis?

In het stadhuis breken ze zich hier hun hoofd over en wordt uit alle macht geprobeerd het ingelijste Jeep-vlaggetje van de Canadese brigade-generaal Thomas Graeme Gibson terug te krijgen.

T.G. Gibson deed het vlaggetje op 3 mei 1970 cadeau aan Deventer. Hiermee toonde hij zijn dankbaarheid voor de warme ontvangst door de Deventer bevolking in de 25 jaar na de bevrijding. Duco Avis, directeur van het gelijknamige veilinghuis in Zutphen, was verbaasd toen hij de Jeep-vlag enkele weken geleden onder ogen kreeg. ,,We hadden een partij meubelen en kleingoed aangeboden gekregen. Bij de verwerking kwamen we het vlaggetje tegen. Het moet ergens tussen hebben gezeten. Ik heb het eerst apart gelegd, maar vond het toch iets bijzonders. Vervolgens heb ik de gemeente Deventer een mailtje gestuurd.''

Alarmbellen

Bij de gemeente zijn niet direct alle alarmbellen gaan rinkelen. ,,We hebben zelf op dit gebied geen expertise in huis. Vandaar dat we het Deventer comité Welcome Again Veterans hebben benaderd. Dat heeft iemand naar het veilinghuis gestuurd'', zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

© Rudi Hofman

Inmiddels had Duco Avis al een aantal biedingen op het - naar nu blijkt - belangrijk stukje historisch Deventer erfgoed binnengekregen. Toen Stuurman hem belde met de vraag of de gemeente het vlaggetje kon terugkopen, moest Avis hem nee verkopen. Als de gemeente zich meteen na de mail had gemeld, had dit wellicht nog geregeld kunnen worden. Avis: ,,Zodra een kavel openbaar is en er biedingen zijn, kan ik het niet meer verkopen. Wij zijn een veilinghuis, ik ben geen detaillist.''

Verbazing

Stuurman steekt namens de gemeente de hand in eigen boezem: ,,Het staat als een paal boven water dat hier niet zorgvuldig is gehandeld. Wij waren zelf ook verbaasd en geschrokken dat het vlaggetje bij het veilinghuis is beland. Een opkoper heeft van ons afgeschreven meubilair gekocht. Vermoedelijk is het vlaggetje per ongeluk in een lade beland. Het is zeker niet bewust gedaan. We gaan er alles aan doen om het vlaggetje terug te krijgen. Dat vinden we heel belangrijk. Het verdient een mooie plek tussen onze museale stukken.''

Om de gift van de Canadese brigade-generaal weer in bezit te krijgen, moet de gemeente ervoor zorgen dat zij de hoogste bieder is. Bieden kan tot en met de zaalveiling op 18 december in Zutphen. Tot op heden is er ruwweg 200 à 300 euro geboden, geeft Avis prijs.

'Verwerpelijk'

Deventenaar Huub van Sassen, co-auteur van het boek 'Deventer 1940-1945', is goed bevriend met de familie Gibson. Hij noemt het 'in- en intriest en ronduit verwerpelijk' wat er is gebeurd. Volgens hem is het tekenend voor het gebrek aan historisch besef bij de gemeente. Stuurman houdt het op onzorgvuldig handelen en een onopzettelijke fout. Van Sassen zegt dat T.G. Gibson kort na de bevrijding een zilveren Schotse dolk aan het gemeentebestuur heeft geschonken. ,,Die is al snel daarna spoorloos verdwenen en nooit meer opgedoken.''