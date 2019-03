Gemeente Deventer wil Speelgoedmuseum sluiten

De collectie van het Speelgoedmuseum kan wat de gemeente betreft overgedragen worden aan Deventer Verhaal. Die kan op verschillende plekken in de stad tentoonstellingen maken over Erfgoed, onder meer met de speelgoedcollectie. Het speelgoedmuseum bestaat sinds 1932 en trekt de laatste jaren tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers per jaar.

Geld naar andere instellingen

Met het geld dat de gemeente denkt te besparen door het Speelgoedmuseum te sluiten kan ze onder meer De Waag financieel ondersteunen bij de energiemaatregelen die nodig zijn, kan filmtheater Mimik incidenteel 2,5 ton ontvangen voor de aanloopkosten en de exploitatie in de beginjaren en blijft er ongeveer zes ton over voor mogelijke andere incidentele problemen zoals financiële knelpunten bij de Deventer Schouwburg of een andere invulling van de panden Filmhuis en Kunstcircuit aan de Keizerstraat.

Streep door 8 miljoen voor Burgerweeshuis

Over Mimik en de schouwburg gesproken: die moeten het doen met de eerder afgesproken jaarlijkse budgetten, ook al hebben beide instellingen om meer geld gevraagd. Wat betreft het college is verbouwing van het Burgerweeshuis, die meer dan 8 miljoen euro zou kosten, nu niet aan de orde. Wel stelt ze geld beschikbaar voor groot onderhoud en kan het poppodium op een halve ton extra per jaar rekenen voor de programmering.

In de Cultuurvisie staat verder dat Deventer jaarlijks 135.000 euro wil vrijmaken om nieuw cultureel aanbod te stimuleren.

Juni debat