Gemeente Deventer wist al langer van problemen bij Werkmakelaar-Oost

De skyline van Deventer: wie is er ook verliefd op?

8 juni Liefde voor Deventer. Het uit zich in onze strijd voor behoud van 't Bijtje. In onze kermisbingo. In dat we altijd mopperen over de drukte bij Dickens, maar stiekem naar binnen sneaken aan het einde van de dag en dan de hele wereld vertellen dat je wel moet gaan kijken. En in onze skyline. Iedereen heeft iets met onze skyline. Wie het meest?