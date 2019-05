Gemeente Deventer wist vooraf niet van doodskisten op Grote Kerkhof

Tijdens de raadsvergadering liet Bram Emens (Deventer Belang) woensdagavond zijn ongenoegen blijken. ,,Auto's moesten van het Grote Kerkhof af en nu komen de doodskisten. Is dit een vrijbrief dat alles maar mag?’’ Hij vond de doodskisten onsmakelijk en kwetsend en wilde weten of het college van burgemeester en wethouders vooraf op de hoogte was.

Verrast

Cultuurwethouder Carlo Verhaar gaf aan dat hij dit weekeinde net zo verrast was als Emens. Tevens erkende hij dat voor dergelijke activiteiten een vergunning nodig is. Dat is in dit geval niet gebeurd, maar, aldus de wethouder, volgens de afdeling vergunningen was het aannemelijk geweest dat die wel was verleend als er een was aangevraagd.