Gemeente draait geldkraan Werkmakelaar-Oost dicht, werknemers krijgen ‘broodgeld’

Het in opspraak geraakte bedrijf Werkmakelaar-Oost hoeft niet langer te rekenen op financiële steun van de gemeente Deventer. Een nieuw verzoek om 30.000 euro over te maken is afgewezen.

Dat heeft wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) woensdag laten weten. Wel schiet de gemeente Deventer dertien werknemers van Werkmakelaar-Oost te hulp. Deze dertien hebben in april geen salaris ontvangen. De gemeente gaat hun ‘broodgeld’ voorschieten, zoals Kolkman dit noemt. Hoe hoog die bijdrage om eerste levensbehoeften te kopen is, is onduidelijk. Ook gaat de gemeente de eigen bijdrage voor juridisch hulp, 196 euro, aan deze dertien getroffen werknemers vergoeden. Een groot deel van de dertien hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

Faillissement

De gemeente Deventer wil geen geld aan het bedrijf lenen omdat volgens Kolkman 'de continuïteit van de bedrijfsvoering in geding is'. De gemeente werkte vorige maand wel mee aan het voorfinancieren van salarissen van een deel van het personeel van Werkmakelaar-Oost, omdat het bedrijf dit zelf niet kon ophoesten. Sigrid Schinkel, advocaat van een groot deel van de dertien werknemers, gaf eerder tegenover de Stentor aan dat het faillissement voor Werkmakelaar-Oost dreigt. Als de gemeente of het bedrijf niet snel de salarissen betaalt, ziet zij zich genoodzaakt is om het faillissement van Werkmakelaar-Oost aan te vragen.

Werkmakelaar-Oost is een commercieel bedrijf dat tegen subsidie mensen met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het bedrijf trok in 2016 naar Deventer op voorspraak van Kolkman. Die bood het bedrijf een regeling aan, waarbij het bedrijf wordt beloond voor elke uitkeringsgerechtigde die een contract krijg aangeboden.

Problemen

In maart werd duidelijk dat het bedrijf in grote financiële problemen verkeert. Toen werd het ontslag van zeventien medewerkers aangekondigd, bijna allemaal mensen die vanuit een langdurige uitkeringssituatie bij het bedrijf in dienst zijn gekomen. Dit gebeurde nadat de gemeente Deventer het bedrijf had laten weten niet mee te willen werken aan het eerder uitbetalen van een subsidievoorschot.