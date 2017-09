Gemeente eist velden op van VV IJsselstreek

De gemeente Deventer heeft de huur van alle velden van voetbalclub IJsselstreek opgezegd. Vooruitlopend eist de gemeente dat één veld op 1 oktober al wordt terug gegeven. Daarover dient morgen een kort geding.

De gemeente wil dat IJsselstreek een veld inlevert om de buren op sportpark Keizerslanden, rugbyclub Pickwick Players, een veld extra te kunnen geven. De gemeente stelt dat Pickwick Players groeiende is en niet genoeg heeft aan één speelveld. IJsselstreek is een club met een dalend ledenaantal. ,,Wij hebben juist in de zomer veertig nieuwe leden erbij gekregen'', stelt bestuurslid Gijsbert Demirel daar tegenover. ,,We hebben zes teams en zijn echt geen club in verval.''

Volgens Demirel heeft zijn club nu 179 leden, tegenover 240 leden bij Pickwick Players. ,,Met één speelveld kunnen we echt niet uit. En een veld delen zien we niet direct zitten. Rugby is een heel andere sport. Zo'n veld ziet er niet uit als er op gerugbyd is, dan is daar niet normaal meer op te voetbalen.''

De gesprekken over het inleveren van een veld worden al jaren gevoerd, geven beide partijen aan. ,,IJsselstreek reageert nu niet meer op onze verzoeken'', zegt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente. ,,Natuurlijk willen we als gemeente niet dat het op deze manier gaat, maar als ze geen sjoege geven rest ons niet anders.'' De gemeente heeft de huur van alle velden opgezegd. De kantine is eigendom van IJsselstreek.

Mondeling

Opvallend genoeg gaat het om een mondelinge huurovereenkomst. Stuurman: ,,We hebben IJsselstreek een nieuwe schriftelijke huurovereenkomst aangeboden voor één veld, maar daar gaan ze niet op in.''