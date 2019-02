Gemeente neemt beheer en exploitatie Vogeleiland over; niet de dieren en vogels

video Theater­schip voert heldere koers met ‘Mist’

De voorstelling van Het Theaterschip die zondag in première gaat, heet Mist. Een toestand waarin het jongerentheater zich allesbehalve bevindt. De toekomst is helder. Erik Jan Post, directeur van het schip, nam voor het eerst in jaren weer de tijd om de regie te doen. ,,Ik kan het me eigenlijk niet veroorloven om zo lang mijn reguliere werk te laten liggen. Maar het is zo leuk."