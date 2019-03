Gemeente: Platvoet enige optie voor Deventer Stadsfestival

Organisator Maurice Endeman zegt dat het Stadsfestival doorgaat. De locatie geeft hij nog niet prijs. ,,We willen geen concessies doen aan de kwaliteit die we de afgelopen jaren hebben neergezet in het Rijsterborgherpark en staan te popelen om alle nieuws over de komende editie in één keer naar buiten te brengen. Circa de helft van de ruim dertig artiesten voor wie we plek hebben, is bevestigd, maar we moeten eerst zeker weten dat het op de nieuwe locatie qua smaak en sfeer te doen is.”