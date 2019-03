Gemeente redt Deventer schouwburg met lening van 1,3 miljoen

Al langer is duidelijk dat het water de schouwburg tot aan de lippen staat en liquiditeitsproblemen heeft. Eind vorig jaar besloot het college daarom al om de jaarlijkse subsidie over 2019 vooruit te betalen. Het gaat om ruim 1,6 miljoen; 273.000 euro daarvan is al uitgekeerd en het restant volgt de eerste helft dit jaar.

Om de schouwburg overeind te houden is meer nodig. Er ligt al enige tijd het verzoek van directeur Alex Kühne om de lening én een verhoging van de jaarlijkse subsidie. Die zou met bijna drie ton omhoog moeten, om rond 2022 uit te komen op 463.000 euro extra per jaar. Die wens bespreken college en gemeenteraad nog apart.

Programmering

In afwachting daarvan helpt de gemeente al wel om de programmering en ambities voor 2019 en 2020 overeind te houden. De schouwburg krijgt financiële injecties van 110.000 euro (dit jaar) en 50.000 euro (2020). De schouwburg moet zich wel inspannen om dit jaar zelf 85.000 euro op te halen bij sponsoren en fondsen. In 2020 moet dat 42.500 euro zijn. De bedragen komen dan in mindering op beide overbruggingskredieten.

De lening van opgeteld bijna 1,3 miljoen - uitgesmeerd over drie jaar - is voor vervangingsinvesteringen. De schouwburg heeft daar zelf geen geld voor.

Kühne zei eerder in deze krant dat zonder de jaarlijks extra subsidie de schouwburg in de toekomst de programmering en aanbod moet halveren.

Fondsen weggevallen

De problemen zouden zijn ontstaan omdat grote fondsen zijn weggevallen, geen rekening is gehouden met vervanging van installaties en er geen ‘inflatiecorrectie’ zit op de subsidie, terwijl de kosten stijgen. Van de subsidie vloeit vergeleken met andere steden relatief veel geld terug aan huur naar (uiteindelijk) de gemeente.