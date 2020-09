Gemeente Voorst doet noodgreep: forse verhoging OZB nodig om begroting sluitend te krijgen

Bathmense toneelspe­lers laten Cultuur­huus Braakhekke niet stikken

25 september In Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen zijn net als andere dorpse theaters de toneellampen vanwege corona al maanden gedoofd. Geen revue en muzikale voorstellingen meer, laat staan klandizie. Om het hart van Bathmen een hart onder de riem te steken, bundelen verenigingen hun krachten voor een reeks culturele avonden. Nu maar hopen op een uitverkochte zaal, want de opbrengst is bestemd voor Braakhekke.