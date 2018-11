Gemeente Voorst ondersteunt cursus ‘Mentale EHBO’

Heeft iemand een bloedende vinger, dan plak je er een pleister op. Maar hoe help je iemand die een paniekaanval krijgt of verward gedrag vertoont? De gemeente Voorst wil deze vragen beantwoorden door een cursus ‘eerste hulp mentale gezondheid’ aan te bieden.

Mental Health First Aid

23% van de mensen tussen de 18 en 64 jaar heeft last van een psychische aandoening. Vaak gaat hier hier om een angststoornis. Daarom organiseerde de gemeente Voorst dinsdag in samenwerking met MHFA Nederland (Mental Health First Aid) een informatiemiddag om de cursus onder de aandacht te brengen en om eventuele vragen te beantwoorden. Volgens wethouder Wim Vrijhoef is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de mentale gezondheid. „De meeste mensen kennen het ABC’tje van EHBO wel: ademhaling, bewustzijn en circulatie. Maar wat moeten we doen als we mensen zien die psychische problemen hebben?”

Jasper Pieterson van het crisisteam GGZ Deventer is blij met initiatieven zoals die van de gemeente Voorst. „Ik zie vaak dat mensen niet weten wat ze moeten doen als ze een naaste zien met mentale of psychische problemen. Er rust een groot taboe op.” Ook laat hij weten dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze problemen erger maken of dat mensen met een psychische stoornis nooit hulp willen. “

De cursus, gegeven door Folkert Hilarides en betaald door de gemeente. Is te volgen voor iedereen die interesse heeft. Wat opvalt is dat veel geïnteresseerden aanwezig zijn om de informatie te combineren met hun eigen werkzaamheden. Dick Klein Oonk is hier één van. „Ik wil vooral met de cursus beginnen omdat het mijn functie als EHBO’er kan versterken, zie het als een soort mentale EHBO. Ook vind ik het super interessant hoe de menselijke gedachtegang werkt.”

Zelfmoord

Onder psychische aandoeningen vallen niet alleen angststoornissen, ook psychoses en depressies komen voor. Daarom kregen de aanwezigen niet alleen te horen wat ze kunnen verwachten van de cursus. Ze werden ook flink aan het denken gezet door middel van stellingen over zelfdoding. Vooral de stelling, ‘als je zelfmoord pleegt dan wil je dood’, zorgde voor verdeling. Uiteindelijk onderbreekt Hilarides het rumoer door aan te geven dat zelfmoord vaak gezien wordt als laatste manier om van problemen af te komen, niet omdat mensen niet meer willen leven.

Uiteindelijk hoopt wethouder Vrijhof dat de informatie zich verspreidt als een olievlek. „Om zoveel mogelijk mensen te bereiken geven we de cursussen in Klarenbeek, Wilp, Twello en Voorst. Want als we met deze cursus ook maar één iemand weten te redden dan is het hele initiatief geslaagd.”