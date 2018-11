Gemeente wil Borgele laten wennen aan ‘gevaarlijke’ verkeerssituatie: ‘Werkt door mensen juist onzekerder te maken’

,,Bij iedere nieuwe situatie moeten mensen wennen’’, zegt woordvoerder Maarten Jan Stuurman van de gemeente Deventer. ,,Als mensen zich over enkele maanden nog onveilig voelen, gaan we opnieuw naar de situatie kijken. We doen het immers voor bewoners en winkeliers daar.’’

Shared Space

Bij het winkelcentrum Borgele, net als bij de Schouwburg, heeft de gemeente het concept Shared Space ingevoerd. Dat betekent dat iedere verkeersdeelnemer gelijk is. Er zijn zo min mogelijk borden of aanwijzingen in het wegdek. ,,Het werkt door mensen juist iets onzekerder te maken, in plaats van de situatie helemaal dicht te regelen’’, aldus Stuurman. De gedachte is dat verkeersdeelnemers dan beter op elkaar gaan letten. Een zebrapad of borden passen dan ook niet in dat concept.