Gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties in rep en roer na PFOS-brief: 6 vragen over dit onverwoestbare stofje

1. Wat is PFOS?

,,PFOS behoort samen met de stofjes PFOA en GENX tot de zogeheten ‘PFAS-stofgroep’. PFOS zijn chemische verbindingen die onverwoestbaar zijn en water, vet en vuil afstoten. Het zit bijvoorbeeld in pizzadozen, Tefalpannen en regenkleding. Hoge concentraties zitten in schuim van brandblussers. Op sommige bedrijfslocaties in Nederland, zoals op Schiphol, zijn enkele jaren geleden grote hoeveelheden blusschuim in de grond gezakt, nadat het bijvoorbeeld uit een hal is weggespoten met water. Via kanaaltjes en sloten verspreidt het zich verder. De verspreiding is ook ‘diffuus’. Het komt dan via fabriekspijpen de wereld in en kan daardoor inmiddels overal in de bodem zitten. Op de Noordpool is het al eens aangetroffen in de lever van een ijsbeer. Omdat het praktisch onverwoestbaar is, is het een probleem als het in het milieu terecht komt. Het breekt namelijk niet biologisch af. Je kunt het alleen verbranden bij heel hoge temperaturen, en ook chemisch is het stofje heel moeilijk onschadelijk te maken.’’