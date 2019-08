Gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties in rep en roer na PFOS-brief

De telefoon van Aiko Hensums van Expertisecentrum PFAS staat roodgloeiend. Gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties zitten met hun handen in het haar sinds er nieuwe eisen zijn aangekondigd voor grond. Wie grond wil verplaatsen moet het verplicht analyseren. Er mag per kilo grond slechts een microgram van het stofje PFOS zitten. Hensums is er sinds 2012 mee bezig en beantwoordt de meest prangende vragen.

Wat is PFOS?

Lees ook Tweede kamer wil af van hardnekkige stoffen in chemische industrie Lees meer

,,PFOS behoort samen met de stofjes PFOA en GENX tot de zogeheten ‘PFAS-stofgroep’. PFOS zijn chemische verbindingen die onverwoestbaar zijn en water, vet en vuil afstoten. Het zit bijvoorbeeld in pizzadozen, Tefalpannen en regenkleding. Hoge concentraties zitten in schuim van brandblussers. Op sommige bedrijfslocaties in Nederland, zoals op Schiphol, zijn enkele jaren geleden grote hoeveelheden blusschuim in de grond gezakt, nadat het bijvoorbeeld uit een hal is weggespoten met water. Via kanaaltjes en sloten verspreidt het zich verder. De verspreiding is ook ‘diffuus’. Het komt dan via fabriekspijpen de wereld in en kan daardoor inmiddels overal in de bodem zitten. Op de Noordpool is het al eens aangetroffen in de lever van een ijsbeer. Omdat het praktisch onverwoestbaar is, is het een probleem als het in het milieu terecht komt. Het breekt namelijk niet biologisch af. Je kunt het alleen verbranden bij heel hoge temperaturen, en ook chemisch is het stofje heel moeilijk onschadelijk te maken.’’

Hoe gevaarlijk is het?

,,Dat is nu nog onduidelijk. We weten er nog maar weinig over. Hoe het zich gedraagt, hoe gevaarlijk het precies is. Daarom zijn er nu strenge normen voor opgesteld. PFAS valt ondanks het gebrek aan kennis erover wel onder ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’. Het wordt gezien als schadelijk en kankerverwekkend, maar hoe ernstig het precies is wordt nog onderzocht door het RIVM.’’

Volledig scherm Een schematische weergave van het PFOS-molecuul. © shutterstock

Welke problemen geven de nieuwe regels?

,,Er geldt nu een zorgvuldigheidsbeginsel voor iedereen die grond verplaatst. Je mag grond niet viezer maken dan hij is. Om er zeker van te zijn dat het niet in ‘nieuwe’ grond zit, is het vanaf nu bij bodemonderzoeken en partijkeuringen verplicht om PFAS-analyses aan te leveren. Er zijn echter amper laboratoria die daarvoor ingericht zijn, dus door de grote vraag ontstaan flinke wachtrijen. Normaal kost het enkele dagen, maar de wachttijd kan fors oplopen.

Waarom heeft het Rijk dit ineens besloten?

,,Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen bodem, maar ze hebben te weinig kennis om met deze stofjes om te gaan. Het Rijk heeft nu eindelijk ‘de regie’ genomen en eisen gesteld, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het Rijk is ervan overtuigd dat er echt iets moet gebeuren nu, omdat de gevolgen anders nog veel groter zijn. Daarom heeft ze deze zomer nu in een brief met nieuwe eisen gepubliceerd, het ‘Tijdelijk Handelingskader’. Over de communicatie hierover van het Rijk klagen nu heel veel partijen, zoals bedrijven en brancheverenigingen, maar ik vind de intentie van het Rijk goed.’’

Wie zullen de gevolgen merken?

Grote opdrachtgevers die nu bezig zijn met wegen en waterbouw zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Maar ook grondafvalverwerkers die grond innemen en afvoeren. Iedereen wordt onzeker en dan trapt men op de rem. Afvalverwerkers zoals Attero nemen nu ook de kleine partijtjes grond niet meer aan. Ze zijn bang dat ze straks flink moeten betalen om PFOS-houdende grond af te zetten en te reinigen. Ook veegvuil of grond van van particulieren wordt niet meer zonder meer aangenomen, bijvoorbeeld coniferen.’’

Hoeveel vertraging gaan de bouwprojecten oplopen?