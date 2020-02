Gemeenten moeten betalen om hoogspanningskabels ondergronds te brengen

Geen kosten voor de gemeente Raalte en gemeente Deventer bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Dat wilden althans Groenlinks en SP in de Provinciale Staten van Overijssel. Zij dienden een voorstel in dat de gemeenten moet ontzien van kosten. Met een ruime meerderheid is het voorstel verworpen.

Het zou de gemeenten tonnen schelen. Om hoogspanningskabels in Raalte onder de grond te brengen, moet de gemeente ruim een half miljoen euro zelf neerleggen. Voor Deventer geldt een bedrag van 1,25 miljoen euro. Het verschil in de bedragen zit in de lengte van de tracés waar de kabels ondergronds moeten. Statenlid van Groenlinks, Lucas Brinkhuis, diende de motie samen met de SP in.

,,Als we met leden uit de gemeenteraad praten hoor je dat gemeenten niet ruim zitten. Dit soort zaken zijn mooie kansen wat ons betreft, want we willen de kabels ondergronds. Het kostenplaatje komt er eigenlijk ‘plotseling’ bij voor een gemeente en het zijn relatief hoge bedragen waar we het over hebben.” Het voorstel van Groenlinks en SP om gemeenten te ontzien in de kosten is uiteindelijk door 33 van de 41 aanwezige Statenleden verworpen.

In verschillende gebieden in de regio heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat plekken aangewezen waar verkabeling van hoogspanningslijnen mogelijk is. Behalve de gemeente Raalte, mogen ook Almelo, Deventer en Enschede de kabels begraven. In totaal legt de provincie ruim 3 miljoen euro neer voor het ondergronds brengen van de kabels.

Ondergronds

Volgens gemeenten, provincie en inmiddels opgerichte actiegroepen zijn er meerdere redenen waarom die kabels ondergronds zouden moeten. Het zou beter zijn voor de gezondheid en veiligheid. De Rijksoverheid stelt zelfs dat elektrische straling van de hoogspanningsmasten die te dicht op bewoond gebied staan, mogelijk een licht verhoogde kans op kinderleukemie met zich meebrengt. Provinciale Staten laten weten dat door het ondergronds brengen van de kabels maatschappelijke onrust wordt weggenomen.

Raming

Beide gemeenten benadrukten eind januari al dat het openstaande bedrag een raming van de daadwerkelijke kosten is. Netwerkbeheerder TenneT begint binnenkort met het opstellen van een basisontwerp. Dat levert een meer nauwkeurige kostenraming op.