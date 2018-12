Gemeentepolis in trek bij minima Deventer

Een collectieve zorgverzekering via de gemeente Deventer heeft bij minima de afgelopen twee jaar fors aan populariteit gewonnen. Dit jaar maken er 3.449 mensen gebruik van, tegenover 2.391 in 2015.

De gemeentepolis is een aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen (tot 110 procent van de bijstandsnorm). In veel andere gemeenten is de gemeentepolis alleen bedoeld voor bijstandsgerechtigden. „In Deventer hebben we een aantal jaar geleden met Salland Zorgverzekeringen besloten de doelgroep uit te breiden naar alle Deventenaren met een inkomen tot 110 procent van het bijstandsniveau”, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

Extra en Plus

Samen met Salland verzekeringen biedt de gemeente Deventer twee pakketten aan: Extra of Plus. Bij Plus wordt ook het eigen risico meeverzekerd, maar dan betalen minima volgend jaar met 156,50 ook fors meer dan de premie van het Extra-pakket: 119,69 euro. Voor verzekerden die een volledige gebitsprothese hebben is de premie lager (Extra 107,32 euro en Plus 134,60 euro), omdat zij geen gebruik van maken tandzorg.

Of de toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van de collectieve verzekering ook met het aantal bijstandsgerechtigden te maken heeft, kan Stuurman niet zeggen. In 2015 waren er 8.200 mensen met een laag inkomen, die in aanmerking kwamen voor een gemeentepolis. De gemeente heeft van de jaren daarna nog geen cijfers. „De stijging is vooral verklaarbaar door het feit dat er eind 2016 flink gepromoot is door de gemeente, samen met Salland verzekeringen.” Het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer is op dit moment 2722.

Hoge ziektekosten