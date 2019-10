Gemeenteraad Deventer maakt geen woorden vuil aan pietenkwestie

Deventer maakt zich op voor heet avondje in Pieten­strijd: ‘Let op, vergroot­glas ligt op ons’

18:15 Het Grote Kerkhof in Deventer is vanavond het decor van een protestactie vóór zwarte piet. Volgens de organisatie is de actie vooral bedoeld als steun voor de insprekers bij de gemeenteraad. ‘We willen laten zien dat we ons niet laten bedreigen of chanteren'.