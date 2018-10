Gemist? Autisten weggestuurd bij zorgboerderij Okkenbroek, fans nemen afscheid van Koos Alberts

- Toko Bali - Na 40 jaar loempia's en daging smoor verkopen was het deze week over en uit voor de eigenaren van de Indonesische winkel Toko Bali in Zwolle. Ze dragen de winkel over en gaan nu met pensioen . ,,We vermaken ons wel, ik heb een heleboel hobby’s en ik ga op de kleinkinderen passen.''