Gemist? Bewijs van inenting, rotzooitrappers opgespoord

Dit weekend: verlichte zeilboten en muziek tijdens Meerpaalda­gen

17:25 In de haven van Zeewolde zijn zaterdagavond ruim vijfhonderd verlichte zeilboten te aanschouwen, de zomerkermis is weer neergestreken in de Zwolse binnenstad en in Dronten vinden de Meerpaaldagen plaats. Een overzicht van wat er dit weekend is te doen in de regio.