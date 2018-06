Gemist? Bizar ongeluk in Twello en bruidspaar getrakteerd op 8832 lege bierflesjes

Bizar geval in Twello deze week: een ontploffende gasfles boort zich in een bedrijfsbus, omwonenden kunnen nog maar net het vege lijf redden. In Olst 'feliciteert' een vriendengroep een pasgetrouwd stel op heel ludieke wijze. In en rondom het huis van Laura en Peter zetten ze 8832 lege bierflesjes. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Gasfles op quad ontploft - Om maar met een dreun te beginnen: in Twello had het deze week veel slechter kunnen aflopen, toen bij een bizar ongeluk de quad van een onkruidbestrijder vlam vatte. De gasflessen op het apparaat ontploffen, eentje wordt gelanceerd en boort zich in de bedrijfsbus van een schilder. De familie van Kooten en buurvrouw Hetty Wijbenga brengen het er wonderwel zonder verwondingen vanaf.

Ludiek huwelijkscadeau - Het kersverse bruidspaar Laura (28) en Peter (31) uit Olst blijkt wel heel geliefd. Als ze na hun huwelijksnacht thuiskomen, heeft hun vriendengroep 'De Vreugdewippers' 8832 lege bierflesjes geplaatst in en rondom hun huis. Om het allemaal weg te brengen moeten ze drie keer rijden met een aanhanger. Levert ze wel mooi even 1432 euro op.

Ongekend natuurgeweld in Schalkhaar - In Schalkhaar hield de natuur stevig huis. Door de plotselinge regenval tijdens noodweer op een tropische dag, ontstaat wat metereologen wel een 'downburst' noemen: heftige valwinden. Die rukken in het dorp vlakbij Deventer complete rijen bomen uit de grond. Dat levert indrukwekkende beelden op.

Vriendschap boezemvrienden eindigt in drama - Als kind waren ze vrienden, Zwollenaren Mark de G. en Deniz Guldogdu. Nu verdenkt justitie De G. ervan dat hij zijn jeugdvriend doodschoot en daarna zijn in stukken gesneden lijf in de kruipruimte van zijn huis legde. Een bizar misdrijf in Zwolle, waarover het laatste woord nog niet gesproken is.

Aan de dood ontsnapt op A28 - Hilbert Flokstra uit Almere ontsnapt deze week bij een ongeluk op de A28 bij Hulshorst richting Zwolle aan de dood. Dat zegt zijn dochter, die het emotionele relaas van haar vader vertelt. In zijn auto kan hij maar ternauwernood een kantelende vrachtwagen vol asfalt ontwijken.