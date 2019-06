Gemist? De ‘Russen’ zouden kunnen meelezen tijdens historische Hanzedagen en jeukrups zit straks in elke eik

Spionage - Ze moeten het samen doen met één noodtelefoon, een toestel zonder opsmuk alleen bedoeld voor telefoongesprekken. Omdat de ‘Russen’ anders zouden kunnen meelezen. De Harderwijker burgemeester Harm-Jan van Schaik en wethouder Bert van Bijsteren bezoeken net als verschillende andere gemeentebestuurders van Nederlandse Hanzesteden de Hanzedagen in Rusland zonder daarbij online te zullen zijn. De vrees dat anders ongewild kan worden meegekeken in bijvoorbeeld computersystemen - zogenoemde cyberspionage - is hiervoor de aanleiding. Vermeende digitale dreiging dus.

Jeukrups - De eikenprocessierups zit volgend jaar in elke eik in Oost-Nederland. Dat zegt expert Jules Sondeijker, bestrijdingscoördinator in de provincie Limburg. Het goede nieuws: de enorme overlast is op termijn terug te dringen. In het zuiden van het land is dat gelukt. ,,Hier zijn we er al 13, 14 jaar mee bezig en is de situatie stabiel.” De truc volgens Sondeijker: zorgen dat je goed in beeld hebt waar de plekken met veel overlast zijn. ,,En dan moet je daar bijtijds aan de slag.”

Liverpool - Sepp van den Berg heeft vanochtend een meerjarig contract bij Liverpool getekend. De winnaar van de Champions League heeft de komst van de 17-jarige verdediger om 11.00 uur vanochtend bekendgemaakt. PEC Zwolle ontvangt bijna 2 miljoen euro voor de jeugdinternational. Liverpool won de strijd om de centrumverdediger van PSV en Bayern München.

Jacht ramt spoorbrug - Een vrouw is aan het begin van de middag ernstig gewond geraakt bij een botsing bij een spoorbrug in Nijeveen. Het treinverkeer tussen Meppel en Steenwijk lag door de botsing urenlang stil. Het ongeluk vond tegen 12.20 uur plaats op De Drentsche Hoofdvaart, een drukbezochte recreatieroute tussen Meppel en Assen. Een traumahelikopter landde in de omgeving van De Drentsche Hoofdvaart. Een trauma-arts en ambulancepersoneel bekommerden zich om de zwaargewonde vrouw.Zij werd vervolgens naar het ziekenhuis afgevoerd.

Schoolfotograaf - Wat als Rembrandt de schoolfotograaf was? Er is bijna geen basisschool die dit jaar geen aandacht besteedt aan Rembrandt. In het jaar dat de grote schilder 350 jaar dood is en er landelijk negentien grote tentoonstellingen gehouden worden tekent elk kind z’n eigen Rembrandt. Er gingen 60.000 basisschoolkinderen naar het Rijksmuseum. Op basisschool de Kleine Wereld in Twello gaan ze nog een stapje verder: groep 5 en 8 gingen samen naar het Rijks. Leefden zich in in de grote schilder en de Gouden Eeuw, en gingen vervolgens op de foto: Hoe zou Rembrandt dat gedaan hebben?