Gemist? Deventer burgemeester moet nog aan zijn imago werken en Queen zingt ‘Oerend Hard’ op Wembley

10:00 Het scheelde niet veel of de ooievaar was in Nederland uitgestorven. In de vorige eeuw resideerde het laatste wilde paar in Voorst. Maar nu, vijftig jaar na de start van het fokprogramma voor ooievaars, gaat het de brenger van geluk en nieuw leven voor de wind. Al is niet iedereen even enthousiast. ,,Ze schijten alles onder, onze auto’s en zonnepanelen.’’