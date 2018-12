Gemist? Evers staat voor de laatste keer op. En: taakstraf voor brandweerman die door rood reed en dodelijk ongeluk veroorzaakte

Devente­naar vrijgespro­ken van poging tot doodslag in Oldenzaal

15:44 Het staat niet vast dat Hendrik S. (34) uit Deventer op 25 maart dit jaar in Oldenzaal probeerde om de nieuwe vriend van zijn ex te doden met zijn vismes. Dat zegt de rechtbank in Almelo in haar vonnis. De man is wel veroordeeld voor vernieling en bedreiging.