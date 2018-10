Gemist? Explosief door brievenbus in Deventer en tbs van ontvoerder Lettelse stopt

video update Explosief door brievenbus van woning in Deventer was bewuste actie

10:36 De politie gaat uit van opzet bij de woning aan de Raamstraat in Deventer waar een brievenbus uit de voordeur werd weggevaagd. ,,Er is iets ontploft, we gaan ervan uit dat er opzet in het spel is. Wat er precies is ontploft zijn we nog aan het onderzoeken'', laat politiewoordvoerder Sigrid Passchier weten.