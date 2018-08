Gemist? Familiedrama, droogte en dertig jaar oude orchideeën in Luttelgeest

Een familiedrama in New York waarbij de 47-jarige Linda Olthof uit Deventer door haar ex-man om het leven is gebracht domineerde het nieuws deze week . James Shields bracht niet alleen de actrice uit Deventer om het leven, maar ook hun zesjarige zoontje en zijn huidige vrouw Saskia en uiteindelijk ook zichzelf. Er gebeurde meer, een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Gortdroge voetbalvelden en dorstige dieren. De droogte die maar blijft aanhouden zorgt voor kopzorgen bij voetbalclubs. De velden van VV Willemsoord in de gemeente Steenwijkerland zien er inmiddels uit als een savanne. De voetbalclub wordt al FC Afrika en Voetbalclub Nairobi genoemd. Of het op tijd goed komt voor de start van de competitie is nog maar de vraag. De droogte zorgt ook bij dieren voor problemen. In Ermelo zocht een edelhert de vijver van Andries van Dijkhuizen op om zijn dorst te lessen.

Oma's dertigjarige orchideeën in Luttelgeest. De kamerplanten van Kevins oma uit Vriezenveen zijn deze week verhuisd naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Het zijn niet zomaar orchideeën, de kamerplanten zijn dertig jaar oud (en dat is oud voor orchideeën). Toen de oma van Kevin hoorde dat ze niet langer zelfstandig zou kunnen wonen, zocht de familie een oplossing voor de liefdevol verzorgde planten en kwamen uit in Luttelgeest. De cirkel is daarmee rond, oma kocht de planten ooit in de polder.

Dienstwapens en kogels van bewakers gestolen in Zutphen. Bij een wapenroof uit een dienstgebouw van Justitie in Zutphen zijn deze week 25 dienstwapens en 450 patronen gestolen. Het is de vraag of het om een 'inside job' gaat, omdat het alarm niet is afgegaan en de dieven ruim de tijd hadden om alle wapenkluisjes van de beveiligers te openen. De roof leidt er toe dat gevangenispersoneel in de toekomst elke vijf jaar gecontroleerd wordt op strafbare feiten.